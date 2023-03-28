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В Уфе перекроют улицы Октябрьской революции и Колгуевскую

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Администрация Уфы предупреждает об ограничении движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

На улице Колгуевской рабочие приступают к самой сложной части монтажа водовода. Одна из траншей для укладки труб будет проходить под дорогой, которую придется перекрыть на участке от Пугачева до Бакинской, ограничение будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Для местных жителей и машин экстренных служб будет организован временный проезд.

Также с 00.00 28 марта до 24.00 девятого апреля закроют для проезда 20-метровый участок в районе дома №75 по улице Октябрьской революции.

На этом участке будут вестись работы по переустройству сетей «Уфаводоканала». Общественный транспорт будет объезжать перекрываемую зону – так, как показано на схеме выше.

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