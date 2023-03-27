Радий Хабиров запретил принимать на госслужбу бывшего директора совхоза «Алексеевский»

Сегодня, 27 марта, проблемное предприятие обсудили на совещании в правительстве республики: инвесторы построят на его территории более 40 га теплиц, вложив порядка 15 млрд рублей.

Сейчас АО Агропромышленный комплекс «Алексеевский» работает стабильно и открывает новые магазины по республике, сформированы графики выплаты кредитов и долгосрочная программа развития.

Также взято на контроль убыточное предприятие тепличный комбинат «Янаульский», которое Минземимущество собиралось закрыть, обеспечена его устойчивая работа.

«По сути, мы в определенный момент из-за негодяйского поведения предыдущего менеджмента... Кстати, коллеги, если я узнаю, что вы Низаметдинова куда-то приглашаете на работу в государственное учреждение – вылетите вместе с ним. Не скажу, что у меня к нему личные счеты, но он убивал предприятие годами и пользовался нашим доверием.

Нашли человека порядочного и компетентного – и через полтора года уже такие результаты. А мы уже практически похоронные марши водили вокруг этого предприятия, причем годами его создавали», – заявил Радий Хабиров.

Рамзил Низаметдинов в 2021 году сложил полномочия депутата Госсобрания республики и покинул должность директора совхоза, которую занимал с 2015 года.