Радий Хабиров запретил принимать на госслужбу бывшего директора совхоза «Алексеевский»

В 2021 году в СМИ появилась информация о больших проблемах в ГУСП «Совхоз Алексеевский»: у предприятия накопились долги за электричество, пошли слухи о массовых сокращениях. В том же году его преобразовали в АО для дальнейшей приватизации.
alex-agro.ru
Сегодня, 27 марта, проблемное предприятие обсудили на совещании в правительстве республики: инвесторы построят на его территории более 40 га теплиц, вложив порядка 15 млрд рублей.
Сейчас АО Агропромышленный комплекс «Алексеевский» работает стабильно и открывает новые магазины по республике, сформированы графики выплаты кредитов и долгосрочная программа развития.
Также взято на контроль убыточное предприятие тепличный комбинат «Янаульский», которое Минземимущество собиралось закрыть, обеспечена его устойчивая работа.
«По сути, мы в определенный момент из-за негодяйского поведения предыдущего менеджмента... Кстати, коллеги, если я узнаю, что вы Низаметдинова куда-то приглашаете на работу в государственное учреждение – вылетите вместе с ним. Не скажу, что у меня к нему личные счеты, но он убивал предприятие годами и пользовался нашим доверием.
Нашли человека порядочного и компетентного – и через полтора года уже такие результаты. А мы уже практически похоронные марши водили вокруг этого предприятия, причем годами его создавали», – заявил Радий Хабиров.
Рамзил Низаметдинов в 2021 году сложил полномочия депутата Госсобрания республики и покинул должность директора совхоза, которую занимал с 2015 года.
Комментарии (0)