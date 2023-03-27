«Я вас разнесу сегодня»: Радий Хабиров отчитал чиновников из-за дорожного ремонта

«У нас сегодня "Дорожный час" – пригласите из города ответственных за ямы и "Башкиравтодор". Хочу более детально обговорить эту ситуацию, пока что вашей работе я не очень рад, скажем так.

Я долбил вас всю прошлую неделю, в том числе вашего замечательного замминистра Марзаева. Сегодня ругать его не будем, он в Москве важный вопрос решает.

У вас один аргумент был насчет массового ремонта дорог: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. Но существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, готовит смесь для ямочного ремонта.

Вы все равно встали в такую позицию – думаете, я прощу это что ли? Я сегодня разнесу вас, понятно? Готовьтесь, получите по полной программе. Я Марзаеву говорю: "Включайте к чертовой матери асфальтовый завод!" Он мне отвечает: "Нет, мы не можем, это нелогично". И так далее. А что же вы тогда другую технику не посмотрели? Она могла массово выйти на починку дорог», – заявил Радий Хабиров.