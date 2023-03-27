В Уфе десятки жилых домов останутся без воды

28 марта

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Худайбердина – 2, 4.

Чернышевского – 122, 122/1, 122/2.

29-30 марта

Демский район, холодная и горячая вода, с 11.00 29 марта до 10.00 30 марта:

Мусы Джалиля – 66, 68, 68/1, 72/1,74, 74/1, 74/2, 74/3, 115, 117, 119, 127.

Магистральная – 20, 20/1, 42, 42а, 46, 48.

Ухтомского – 30/2.

Минская – 44, 48.

Дюртюлинская – 8, 10, 15, 15а

Переулок Дюртюлинский – 3.

Переулок Киевский – 35, 37.

Новороссийская – 148.

СНТ «Строитель» – участки 12, 16, 17, 19, 23.

СНТ «Железнодорожник» – участки 9, 21, 23, 23а, 24, 36, 67, 85, 86, 101, 102, 107, 127, 131, 134, 135, 139.

30 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Мелеузовская – 25, 27, 29, 31.

30-31 марта

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 30 марта до 9.00 31 марта:

Мубарякова – 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/1, 13б.

Степана Кувыкина – 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/3а, 8, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5.

Рабкоров – 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/5, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3,12, 12а, 13, 14, 14/1, 16, 16/1.

Авроры – 14/1.