В Уфе около автобусной остановки обнаружили противопехотную мину

Вечером 26 марта в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что около остановки общественного транспорта «ТСК "Пушкинский"» прохожие увидели противопехотную мину.
Фото: t.me/RVvoenkor
Мина ПФМ-1 «Лепесток» лежала на тротуаре на перекрестке улиц Пушкина и Гафури.
Прибывший на место ОМОН Росгвардии обследовал опасный предмет и определил, что мина учебная. Сейчас полиция пытается выяснить, как она оказалась на этом месте.
ПФМ-1 «Лепесток» была на вооружении в СССР, как и любые другие противопехотные мины, сегодня она запрещена конвенцией ООН, однако активно применяется украинской стороной в нынешнем конфликте.
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