В Уфе около автобусной остановки обнаружили противопехотную мину

Мина ПФМ-1 «Лепесток» лежала на тротуаре на перекрестке улиц Пушкина и Гафури.

Прибывший на место ОМОН Росгвардии обследовал опасный предмет и определил, что мина учебная. Сейчас полиция пытается выяснить, как она оказалась на этом месте.

ПФМ-1 «Лепесток» была на вооружении в СССР, как и любые другие противопехотные мины, сегодня она запрещена конвенцией ООН, однако активно применяется украинской стороной в нынешнем конфликте.