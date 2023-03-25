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В Башкортостане закрылись все ледовые переправы

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Сезон работы ледовых переправ в этом году завершился, как обычно, в марте. Из-за потепления выходить на лед становится опасно.

Последняя ледовая переправа переправа на реке Белой в деревне Староянгизитово Краснокамского района завершила работу вчера, 24 марта.

Лед при такой погоде разрушается быстро и напитывается водой, его структура становится игольчатой и при нагрузке он быстро разрушается. Поэтому передвижение по нему становится опасным.

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, а также мэрия Уфы предупреждают о том, что в период весеннего паводка и ледохода запрещается:

– выходить на водоемы;

– переправляться через реку в период ледохода;

– подходить близко к реке в местах затора льда;

– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

– приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

– измерять глубину реки или любого водоема;

– ходить по льдинам и кататься на них.

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