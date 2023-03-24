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В Кушнаренково начали строить трехэтажную поликлинику

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Заместитель премьер-министра правительства республики Алан Марзаев в соцсетях сообщил о запуске строительства поликлиники в селе неподалеку от Уфы.

vk.com/alan.marzatti

Трехэтажная поликлиника в Кушнаренково будет рассчитана на 320 посещений за смену. Общая площадь – около пяти тыс. кв. метров.

Торги на строительно-монтажные работы прошли в январе 2023 года. Сейчас на площадке идет подготовка: выравнивают участок, устанавливаются ограждения и временные сооружения.

Подрядчик полностью выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, внутреннюю отделку помещений, поставит оборудование для оснащения кабинетов. Как ожидается, строительство поликлиники завершится в октябре 2024 года.

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