В Кушнаренково начали строить трехэтажную поликлинику

Трехэтажная поликлиника в Кушнаренково будет рассчитана на 320 посещений за смену. Общая площадь – около пяти тыс. кв. метров.

Торги на строительно-монтажные работы прошли в январе 2023 года. Сейчас на площадке идет подготовка: выравнивают участок, устанавливаются ограждения и временные сооружения.

Подрядчик полностью выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы, внутреннюю отделку помещений, поставит оборудование для оснащения кабинетов. Как ожидается, строительство поликлиники завершится в октябре 2024 года.