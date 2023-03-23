В Башкортостане инфляция остается ниже средней по России

Годовая инфляция в Башкортостане в январе 2023 года вновь замедлилась и составила 9,7% против 10,8% месяцем ранее.

Значительную роль в снижении показателя инфляции сыграли рост предложения ряда продуктов питания и снижение издержек производителей, что во многом связано с высоким урожаем 2022 года.

В частности, из-за расширения предложения мяса и молока уменьшился рост цен на фарш, пельмени, сыр и сливочное масло. Рекордный сбор сахарной свеклы, зерновых и масличных культур привел к замедлению удорожания сахара и подсолнечного масла, а пшеничная мука стала стоить дешевле, чем год назад.

Сдержанный спрос и рост предложения привели к замедлению роста цен на автомобили и шины, бытовую технику и электронику, бытовую химию и парфюмерно-косметические товары.

Годовая инфляция в Башкортостане оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по стране – 10,9% и 11% соответственно.

По прогнозу Банка России, за счет эффекта высокой базы весны прошлого года в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране временно опустится ниже 4%. Во втором полугодии ее уровень повысится и составит 5–7%. К целевым 4% инфляция вернется в 2024 году.