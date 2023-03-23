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В Уфе перенесли сроки перекрытия улицы Октябрьской революции

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Администрация Уфы сообщает об отмене анонсированного ранее решения по перекрытию участка улицы в историческом центре города.

Первоначально планировалось, что с 0.00 25 марта до 24:00 27 марта 2023 года закроют для проезда 20-метровый участок в районе дома №75 по улице Октябрьской революции.

На этом участке запланированы работы по переустройству сетей «Уфаводоканала».

Сегодня, 23 марта, в пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие «переносится в виду технических моментов».

Подрядная организация приступит к производству работ на тротуаре 28 марта. Общественный транспорт будет объезжать перекрываемую зону.

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