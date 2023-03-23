В Уфе перенесли сроки перекрытия улицы Октябрьской революции

Первоначально планировалось, что с 0.00 25 марта до 24:00 27 марта 2023 года закроют для проезда 20-метровый участок в районе дома №75 по улице Октябрьской революции.

На этом участке запланированы работы по переустройству сетей «Уфаводоканала».

Сегодня, 23 марта, в пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие «переносится в виду технических моментов».

Подрядная организация приступит к производству работ на тротуаре 28 марта. Общественный транспорт будет объезжать перекрываемую зону.