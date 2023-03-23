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В Уфе до конца апреля ограничат движение транспорта

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На 25-м заседании горсовета Уфы депутаты приняли решение ввести ограничения для большегрузов. Специалисты считают, что такая мера необходима для того, чтобы сохранить городские дороги в целости в период весенней распутицы.

В период с первого по 30 апреля 2023 года в Уфу будет запрещен въезд для фур и других автомобилей, перевозящих тяжелые грузы.

На въездах в Уфу установят соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации, при нарушении будут выписываться штрафы до 500 тыс. рублей.

Руководителям предприятий, занимающихся перевозками, строительством и другими видами деятельности, где необходимы крупнотоннажные перевозки, рекомендовано до первого апреля завести в город необходимое количество строительных материалов, оборудования, топлива, товаров и других видов грузов.

После первого апреля въезд в город с грузом, превышающим определенную массу, будет возможен за дополнительную плату, размер которой зависит от веса груза и длины маршрута.

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