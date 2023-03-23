В Башкортостане за неделю снизились цены на некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали макароны (3,1%), лук (2,2%), творог и сахар (по 2,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские овощные консервы (1,7%), маргарин (1,4%), свеклу и морковь (по 1,3%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (4,6%), гречка (2,1%) и мука (1,9%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.