В Башкортостане УФАС оштрафует Metro за незаконную рекламу

Управление сообщает, что сеть рекламировала крепкие алкогольные напитки с указанием артикулов и цен через рассылку по электронной почте.

Согласно закону о рекламе, к рекламе алкогольной продукции применяются специальные требования и ограничения: в частности, запрещено рекламировать алкоголь через интернет.

УФАС признало рекламу торговой сети Metro сash&сarry ненадлежащей, возбуждено административное дело. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.