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В Башкортостане УФАС оштрафует Metro за незаконную рекламу

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В республиканское УФАС России поступила жалоба на рекламу ООО «Метро Кэш Энд Керри», распространяемую по электронной почте.

Фото: Сергей Сосунов

Управление сообщает, что сеть рекламировала крепкие алкогольные напитки с указанием артикулов и цен через рассылку по электронной почте.

Согласно закону о рекламе, к рекламе алкогольной продукции применяются специальные требования и ограничения: в частности, запрещено рекламировать алкоголь через интернет.

УФАС признало рекламу торговой сети Metro сash&сarry ненадлежащей, возбуждено административное дело. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

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