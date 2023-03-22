В Башкортостане УФАС оштрафует Metro за незаконную рекламу

В республиканское УФАС России поступила жалоба на рекламу ООО «Метро Кэш Энд Керри», распространяемую по электронной почте.
Фото: Сергей Сосунов
Управление сообщает, что сеть рекламировала крепкие алкогольные напитки с указанием артикулов и цен через рассылку по электронной почте.
Согласно закону о рекламе, к рекламе алкогольной продукции применяются специальные требования и ограничения: в частности, запрещено рекламировать алкоголь через интернет.
УФАС признало рекламу торговой сети Metro сash&сarry ненадлежащей, возбуждено административное дело. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
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