ГИБДД проведет массовые проверки автобусов в Уфе

Мероприятия пройдут завтра, 23 марта, и будут направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и перевозки пассажиров.

Автоинспекторы будут проверять прежде всего автобусы, особое внимание будет обращено на техническое состояние транспорта и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе зарегистрировано 78 ДТП, в пяти из них пострадали восемь человек. Задержаны три водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.