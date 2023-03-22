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ГИБДД проведет массовые проверки автобусов в Уфе

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Сегодня, 22 марта, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Фото: ГИБДД Башкортостана

Мероприятия пройдут завтра, 23 марта, и будут направлены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и перевозки пассажиров.

Автоинспекторы будут проверять прежде всего автобусы, особое внимание будет обращено на техническое состояние транспорта и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе  зарегистрировано 78 ДТП, в пяти из них пострадали восемь человек. Задержаны три водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения.

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