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Башгидромет опубликовал вероятностный прогноз погоды на апрель-сентябрь 2023 года

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Анализ климатических данных и прогностических разработок выполнили в Гидрометцентре России, его точность – порядка 65-70%.

Согласно вероятностному прогнозу:

– в апреле 2023 года среднесуточная температура воздуха (3-6° выше нуля) и количество осадков в республике ожидаются около нормы;

– в мае – температура (11-14° выше нуля) и количество осадков также будет около нормы;

– в июне – температура (16-19° выше нуля) будет около нормы, по юго-востоку республики осадков будет больше нормы;

– в июне – температура (17-21° выше нуля) и количество осадков будут около нормы;

– в августе – температура по северу будет выше нормы, в остальных районах – в пределах нормы (15-19°), осадков больше нормы будет в южной части республики;

– в сентябре – температура (9-12° выше нуля) и количество осадков будут около нормы.

В целом температура будет держаться около средних многолетних значений.

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