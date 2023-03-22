Жители Уфы сообщили о землетрясении

Вчера, 21 марта, в период с 21.56 до 22.05 в Управление поступала информация о подземных толчках от жителей пяти домов (адреса: Дорофеева, 3/2; Комсомольская, 27/3; проспект Октября, 18/3; Маршала Жукова, 17; Российская, 163а).

Толчки особенно сильно ощущались на верхних этажах: вибрировала мебель и вода в аквариумах, раскачивались люстры.

По указанным адресам выезжали сотрудники Управления для осмотра состояния зданий. Ущерба, причиненного толчками, не выявлено.

Предварительная причина – землетрясение, которое произошло 21 марта на территории Афганистана. Подобный случай уже был в 2015 году, когда афтершоки после землетрясения в Пакистане и Афганистане дошли до Уфы.

Всего за минувшие сутки в ЕДДС Уфы поступило 3055 обращений, из них для вызова экстренных служб обратился 861 человек, по жилищно-бытовым вопросам – 421 человек.