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В Уфе стартовала масштабная выставка сельхозтехники

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В этом году выставка «Агрокомплекс» открылась с рекордной экспозицией за всю историю ее существования: площадь составила 17,6 тыс. кв. м.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Выставка открылась в Уфе, на ВДНХ-Экспо, и будет работать еще два дня.

В ней принимают участие 37 регионов России, а также производители из Китая, Киргизии, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

На площади перед ВДНХ-Экспо расположились более 180 единиц сельхозтехники: это современное крупногабаритное оборудование, комбайны, трактора, культиваторы и так далее.

Внутри выставочной площадки представлены стенды сельхозпроизводителей с продукцией.

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