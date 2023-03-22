В Уфе стартовала масштабная выставка сельхозтехники

Выставка открылась в Уфе, на ВДНХ-Экспо, и будет работать еще два дня.

В ней принимают участие 37 регионов России, а также производители из Китая, Киргизии, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

На площади перед ВДНХ-Экспо расположились более 180 единиц сельхозтехники: это современное крупногабаритное оборудование, комбайны, трактора, культиваторы и так далее.

Внутри выставочной площадки представлены стенды сельхозпроизводителей с продукцией.

0+, вход свободный