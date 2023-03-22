В Башкортостане ограничат количество поездок по социальному проездному билету

На портале правовой информации опубликован документ за подписью премьер-министра правительства республики Андрея Назарова о внесении изменений в постановление правительства о компенсациях для перевозчиков.
vk.com/radiyhabirov
Согласно этим поправкам, количество поездок по единому социальному проездному билету, привязанному к карте «Алга», будет ограничено 90 поездками в месяц.
Это связано с тем, что люди начали злоупотреблять проездными, которые стоят 600 рублей: например, ими пользуются курьеры и доставщики, не относящиеся к льготным категориям жителей.
Поправки вступят в силу с первого апреля. С этой даты социальный проездной будет блокироваться после 90 поездок до следующего месяца.
Других операций по карте «Алга» изменения не коснутся. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ограничение будет действовать на все поездки по карте.
Комментарии (0)