В Башкортостане ограничат количество поездок по социальному проездному билету

Согласно этим поправкам, количество поездок по единому социальному проездному билету, привязанному к карте «Алга», будет ограничено 90 поездками в месяц.

Это связано с тем, что люди начали злоупотреблять проездными, которые стоят 600 рублей: например, ими пользуются курьеры и доставщики, не относящиеся к льготным категориям жителей.

Поправки вступят в силу с первого апреля. С этой даты социальный проездной будет блокироваться после 90 поездок до следующего месяца.

Других операций по карте «Алга» изменения не коснутся. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что ограничение будет действовать на все поездки по карте.