Названы районы в Уфе, которые может затопить в период половодья этой весной

Как сообщает МЧС, в связи с надвигающимся потеплением в период с 26 марта по девятое апреля ожидается вскрытие степных рек.
В МЧС разработаны модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белой, Уфимке и Деме в период прохождения половодья. Определены территории, которые условно могут попасть под подтопление при подъеме уровня воды выше нормы:
– улица Серова (река Белая);
– СНТ «Козарез», «Альбатрос» (река Белая);
– СНТ «Озон» (река Дема);
– поселок Козарез (река Белая);
– Кооперативная поляна (река Белая);
– СНТ «Зауфимье» (река Юрмаш);
– поселок Искино (озеро Большой улукуль);
– улица Фурманова (озеро Максимовское);
– поселок Максимовка, улица Чехова (озеро Максимовское);
– СНТ в микрорайоне Инорс (река Уфа);
– СНТ в микрорайоне Максимовка (река Уфа);
– СНТ в микрорайоне Шакша (река Уфа);
– СНТ в Демском лесничестве (река Дема);
– поселок Пугачевская слобода (река Уфа);
– поселок 3-я пристань (река Белая)
– поселок Дудкино (река Уфа);
– Кузнецовский затон (река Белая);
– микрорайон Нижеродка (река Белая);
– микрорайон Затон (река Белая).
Также в службу поступает все больше сообщений о подтоплении талыми водами: всего с начала паводкоопасного периода поступило 81 сообщение о подтоплениях из 35 районов.
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