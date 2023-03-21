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Названы районы в Уфе, которые может затопить в период половодья этой весной

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Как сообщает МЧС, в связи с надвигающимся потеплением в период с 26 марта по девятое апреля ожидается вскрытие степных рек.

В МЧС разработаны модели подтопления на территории Уфы при различном уровне воды в реках Белой, Уфимке и Деме в период прохождения половодья. Определены территории, которые условно могут попасть под подтопление при подъеме уровня воды выше нормы:

– улица Серова (река Белая);

– СНТ «Козарез», «Альбатрос» (река Белая);

– СНТ «Озон» (река Дема);

– поселок Козарез (река Белая);

– Кооперативная поляна (река Белая);

– СНТ «Зауфимье» (река Юрмаш);

– поселок Искино (озеро Большой улукуль);

– улица Фурманова (озеро Максимовское);

– поселок Максимовка, улица Чехова (озеро Максимовское);

– СНТ в микрорайоне Инорс (река Уфа);

– СНТ в микрорайоне Максимовка (река Уфа);

– СНТ в микрорайоне Шакша (река Уфа);

– СНТ в Демском лесничестве (река Дема);

– поселок Пугачевская слобода (река Уфа);

– поселок 3-я пристань (река Белая)

– поселок Дудкино (река Уфа);

– Кузнецовский затон (река Белая);

– микрорайон Нижеродка (река Белая);

– микрорайон Затон (река Белая).

Также в службу поступает все больше сообщений о подтоплении талыми водами: всего с начала паводкоопасного периода поступило 81 сообщение о подтоплениях из 35 районов.

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