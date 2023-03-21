В Уфе перекроют парковку возле конгресс-холла и улицу Октябрьской революции

С 0.00 25 марта до 24:00 27 марта 2023 года закроют для проезда 20-метровый участок в районе дома №75 по улице Октябрьской революции.

На этом участке будут вестись работы по переустройству сетей «Уфаводоканала». Общественный транспорт будет объезжать перекрываемую зону – так, как показано на схеме выше.

Также 22 марта с 7.00 до 17.00 будет закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау» в связи с проведением совещания с руководителями органов управления агропромышленного комплекса регионов Приволжского округа.