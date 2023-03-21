В Башкортостане прогнозируется потепление

Похоже, зима наконец-то отступает: в ближайшие дни на большей части республики растает снег и придет по-настоящему весенняя погода.
По данным гидрометцентра России, в период с 21 по 29 марта 2023 года по республике ожидается теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7°.
22 и 23 марта в некоторых районах температура будет подниматься до +9° днем.
В Уфе в обозримом будущем осадки обещают только в субботу: в течение суток местами будут дожди.
В пятницу, 24 марта, воздух днем прогреется до +10°, в субботу – до +8°, а в воскресенье ожидается самый теплый денек за последнее время – до +12°.
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