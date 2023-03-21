В Башкортостане прогнозируется потепление

По данным гидрометцентра России, в период с 21 по 29 марта 2023 года по республике ожидается теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 4-7°.

22 и 23 марта в некоторых районах температура будет подниматься до +9° днем.

В Уфе в обозримом будущем осадки обещают только в субботу: в течение суток местами будут дожди.

В пятницу, 24 марта, воздух днем прогреется до +10°, в субботу – до +8°, а в воскресенье ожидается самый теплый денек за последнее время – до +12°.