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«У любой проблемы есть своя фамилия и должность»: Радий Хабиров прокомментировал обрушение купола мечети «Ар-Рахим»

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13 марта в Уфе из-за шквалистого ветра обрушился купол недостроенной мечети «Ар-Рахим». Сегодня, 20 марта, это происшествие обсудили на совещании в правительстве.

Фото: МЧС России

«Вокруг этого происшествия начались определенные предрассудки глупые. Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны понимать, что суеверия это даже грех в исламе.

Так что не надо придумывать какие-то вещи, а надо просто посмотреть: у любой проблемы есть своя конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия, как разгильдяйство или глупость, халатность по отношению к строительству подобного объекта.

Что касается достройки мечети: я уже четко и ясно обозначил периоды, когда мы приступим к большой работе на этом объекте. Не подходите ко мне с этим вопросом в 2023, 2024 и первой половине 2025 года. Денег нет. У нас есть расходы на очень важную задачу, которую выполняют сейчас наши ребята на Донбассе.

Но строительство мы завершим. Мы обязательно это сделаем», – сказал Радий Хабиров.

Сам купол восстановлению не подлежит, его заменят на новый. В администрации главы республики считают, что причина либо в нарушении конструкции при установке, либо в том, что объект не был законсервирован по всем правилам. Запланирована экспертиза оставшихся трех куполов.

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