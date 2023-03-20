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В Башкортостане в 2023 году благоустроят 206 дворов

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В республике продолжается реализация программы «Башкирские дворики». В этом году она охватит сотни дворовых территорий по всему Башкортостану.

Фото: мэрия Уфы

Об этом 20 марта на совещании в правительстве сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.

Всего в 2023 году в рамках программы будет благоустроено 206 дворов в 30 муниципалитетах. Бюджет программы на этот год был увеличен на 200 млн рублей и составил 1,2 млрд рублей.

Проработка плана благоустройства на текущий год началась еще в июле прошлого: проекты создавались и обсуждались с жителями. До первого апреля будут проведены конкурсы по отбору подрядчиков, а все работы завершатся до 30 августа 2023 года.

Список дворов, которые благоустроят в 2023 году в Уфе

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