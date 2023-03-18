Насколько выгодно покупать квартиру в Уфе с целью последующей сдачи в аренду?

Особенности исследования: рассматривались только одно- и двухкомнатные квартиры на первичном рынке, так как они самые востребованные.

При этом не учитывались многие факторы, влияющие на фактическую доходность: время простоя квартиры по тем или иным причинам, ипотечная ставка, расходы на ремонт и мебель, коммунальные платежи, комиссия риэлтора, плата за продвижение объявления, налоги и так далее, так что реальная доходность будет еще ниже.

Показатель доходности вычисляется просто: нужно взять стоимость квартиры и, исходя из рыночных ставок, рассчитать ожидаемый годовой доход от аренды, а затем последнее разделить на первое.

Итак, в среднем по стране доходность однокомнатных квартир составляет 4,6% в год. «Двушки» приносят владельцам 4,3%.

Самые доходные «однушки» в стране оказались в Махачкале (11,6%), Магнитогорске (7,2%) и Грозном (6,9%), двухкомнатные квартиры – в Махачкале (9,6%), Магнитогорске (7,5%), Мурманске, Грозном и Якутске (по 6%).

В Уфе при средней стоимости новой однокомнатной квартиры 4 844 952 рубля и стоимости аренды 16 591 рубль в месяц доходность «однушек» составляет 4,1% в год.

Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 6 744 752 рубля и сдаются за 21 853 рубля – доходность 3,9%. Оба показателя ниже средних по стране, и «двушки», вероятно, приобретать выгоднее, потому что их легче сдавать студентам, которых в Уфе очень много, а значит, сократится время простоя.