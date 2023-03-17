В Уфе из-за ремонта ограничат движение транспорта по мосту и улице

Временное частичное перекрытие движения по мосту-вставке и улице Набережной вводится с 18 марта в связи с ремонтными работами.

На мосту до 18 мая будут перекрывать две крайние полосы движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы с 21.00 до 6.00.

На улице Набережной движение закроют полностью от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность» на все время производства работ – с 10.00 18 марта до 23.00 18 мая.

Реконструкция моста предусматривает укрепление опор и замену пролетных строений, сейчас все работы идут по графику. В администрации Уфы подчеркивают, что при проектировании старались полностью сохранить архитектурный облик моста, ставшего за многие годы символом Уфы и ее визитной карточкой.