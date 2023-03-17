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В мэрии рассказали, как изменится площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» в Уфе

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Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева вошли в перечень юбилейных объектов в подготовке к празднованию 450-летия основания города Уфы.

 

Фото: Николай Рубцов

Сквер «Музыкальный» поделят на несколько зон, в каждой из которых будет своя среда, своя инфраструктура, свои развлечения и форматы отдыха, а лейтмотивом станет музыка.

В частности, в сквере будут предусмотрены интерактивный музыкальный уголок, зона релаксации, игровые и спортивные площадки для всех возрастных групп.

В обновленном общественном пространстве установят современные парковые скамейки, урны, пандусы, инфостенды с указанием текущего местоположения и фрагментами карты района.

По южной стороне бульвара Саид-Галиева благоустроят пешеходную улицу, подкорректируют направления движения, изменят перекресток улицы Новогорной и северной части бульвара Саид-Галиева, чтобы повысить безопасность дорожного движения.

Как ожидается, работы стартуют в 2023 году и завершатся в 2024.

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