В Башкортостане продолжается падение цен на некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (4,5%) и сосиски (3,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на рыбу (2,9%), яблоки (2,2%) и яйца (2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (9,1%), морковь (2,8%), детские овощные консервы (2,4%) и картофель (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.