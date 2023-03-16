В Башкортостане продолжается падение цен на некоторые овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с шестого по 13 марта 2023 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (4,5%) и сосиски (3,9%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на рыбу (2,9%), яблоки (2,2%) и яйца (2,1%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели огурцы (9,1%), морковь (2,8%), детские овощные консервы (2,4%) и картофель (2,3%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
Комментарии (0)