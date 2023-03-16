В квартале в Кировском районе Уфы построят две высотки

Согласно проекту, на этой территории построят два 27-этажных жилых дома, три административных здания, трехэтажный надземный паркинг, два трехуровневых подземных паркинга, один двухуровневый подземный паркинг.

Расположенные в квартале малоэтажные ветхие жилые дома и частные дома, а также гаражи, хозяйственные постройки и административное здание (Армавирская, 1в) снесут.

Площадь красных линий в результате изменений чуть увеличится – с 4,51 до 4,52 га.

Вдоль улицы Армавирской разместятся магазины, офисы, фитнес-залы и так далее.