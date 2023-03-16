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В квартале в Кировском районе Уфы построят две высотки

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал распоряжение об утверждении проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Армавирской и Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Кувыкина и улицей Зайнаб Биишевой в Кировском районе.

Фото: мэрия Уфы

Согласно проекту, на этой территории построят два 27-этажных жилых дома, три административных здания, трехэтажный надземный паркинг, два трехуровневых подземных паркинга, один двухуровневый подземный паркинг.

Расположенные в квартале малоэтажные ветхие жилые дома и частные дома, а также гаражи, хозяйственные постройки и административное здание (Армавирская, 1в) снесут.

Площадь красных линий в результате изменений чуть увеличится – с 4,51 до 4,52 га.

Вдоль улицы Армавирской разместятся магазины, офисы, фитнес-залы и так далее.

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