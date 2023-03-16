18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Под Уфой построят 4 придорожных комплекса за 100 млн рублей

Поделиться:

В республике продолжается развитие отрасли придорожного сервиса, в ближайшее время новые объекты появятся в Чишминском районе.

vk.com/agnazarov

Об этом сегодня, 16 марта, в соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. В строительство четырех придорожных комплексов инвесторы планируют вложить более 100 млн рублей.

Один из проектов появится на федеральной дороге М5. Он будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. Объем инвестиций – около 52 млн рублей, количество новых рабочих мест – 26.

Другой инвестор вложит до 50 млн рублей в строительство двух объектов. Они будут состоять из гостиницы, пункта питания, автосервиса и автозаправочной станции.

Еще один придорожный комплекс с объемом вложений шесть млн рублей будет открыт в деревне Кара-Якупово.

На сегодняшний день в республике работают уже более 1100 придорожных комплексов. Еще 95 проектов с заявленным общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей находятся в проработке у Минторга.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: