Под Уфой построят 4 придорожных комплекса за 100 млн рублей

Об этом сегодня, 16 марта, в соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. В строительство четырех придорожных комплексов инвесторы планируют вложить более 100 млн рублей.

Один из проектов появится на федеральной дороге М5. Он будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. Объем инвестиций – около 52 млн рублей, количество новых рабочих мест – 26.

Другой инвестор вложит до 50 млн рублей в строительство двух объектов. Они будут состоять из гостиницы, пункта питания, автосервиса и автозаправочной станции.

Еще один придорожный комплекс с объемом вложений шесть млн рублей будет открыт в деревне Кара-Якупово.

На сегодняшний день в республике работают уже более 1100 придорожных комплексов. Еще 95 проектов с заявленным общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей находятся в проработке у Минторга.