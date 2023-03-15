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В Уфе подорожал проезд на двух популярных автобусных маршрутах

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С сегодняшнего дня, 15 марта, частный перевозчик «Автомиг» поднял плату за проезд на маршрутах, пролегающих через всю Уфу.

Фото: Администрация Уфы

Речь идет о маршрутах №167 «Уфимский ДОК – ЖК "Цветы Башкирии"» и №258 «Микрорайон "Серебряный ручей" – Микрорайон "Яркий" – Уфимский ДОК».

На автобусе №167 теперь можно проехать за 35 рублей при расчете наличными или банковской картой либо за 30 рублей по карте «Алга».

На автобусе №258 билет обойдется в 35 рублей при любом способе оплаты.

Ранее мэрия Уфы со ссылкой на перевозчика сообщала о том, что изменение стоимости проезда связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

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