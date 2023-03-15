Шакшинский мост в Уфе отремонтируют за 2,16 млрд рублей

440-метровый Шакшинский мост 1984 года постройки уже давно нуждается в ремонте: требуется замена всех балок с одной стороны, опорных частей и других элементов.

«Башкиравтодор» была единственным участником торгов, она выполнит работы за 2,16 млрд рублей. 1,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета, 336,2 млн рублей – из бюджета республики, остальное доплатит город.

В обязанности подрядчика входит не только ремонт самого моста, но и создание подсветки на нем, а также рекультивация земли, пострадавшей из-за работ.

Как ожидается, ремонт начнется в первой половине 2023 года и завершится до начала марта 2025 года.