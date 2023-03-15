Шакшинский мост в Уфе отремонтируют за 2,16 млрд рублей

Госкомпания «Башкиравтодор» выиграла конкурс на проведение работ по ремонту Шакшинского моста. Контракт заключат в конце марта.
Фото: Администрация Уфы
440-метровый Шакшинский мост 1984 года постройки уже давно нуждается в ремонте: требуется замена всех балок с одной стороны, опорных частей и других элементов.
«Башкиравтодор» была единственным участником торгов, она выполнит работы за 2,16 млрд рублей. 1,7 млрд рублей поступят из федерального бюджета, 336,2 млн рублей – из бюджета республики, остальное доплатит город.
В обязанности подрядчика входит не только ремонт самого моста, но и создание подсветки на нем, а также рекультивация земли, пострадавшей из-за работ.
Как ожидается, ремонт начнется в первой половине 2023 года и завершится до начала марта 2025 года.
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