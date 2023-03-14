Радий Хабиров: «Несмотря на непростой период и глобальные санкции, мы идем вперед»

«Объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей. Темпы роста превышают среднероссийские.

Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе.

Мы много работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса – территории опережающего развития, ОЭЗ, промышленные и индустриальные парки. Продумываем программы поддержки, льготы и преференции.

Несмотря на непростой период и глобальные санкции, мы идем вперед. Не останавливаемся, все наши инструменты отлажены и доказывают свою эффективность. А бизнес видит в нас надежного партнера. В том числе – наши крупнейшие предприятия, которые реализуют инвестпрограммы, модернизируют производство», – написал Радий Хабиров.

Сейчас Радий Хабиров находится с рабочим визитом в Иране, где провел переговоры с вице-президентом, замминистра промышленности и многими другими высокопоставленными чиновниками.