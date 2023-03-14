Замминистра промышленности Ирана: «Мы уверены в продуктивном развитии отношений с Башкортостаном во всех секторах экономики»

«Как нам удалось узнать, в республике Башкортостан много водных ресурсов. Это поможет развитию сельскохозяйственных направлений сотрудничества. Речь о приобретении различных растительных масел, пшеницы, кукурузы из Башкортостана.

Также ваш регион богат своей нефтегазовой промышленностью и технологиями. Мы уверены в продуктивном развитии отношений во всех секторах экономики.

Скоро мы подпишем дорожную карту в области промышленности, сельского хозяйства, культурного обмена. Мы будем наращивать сотрудничество в этих направлениях. А наши делегации будут координировать эту работу. Примерно так же мы выстроили наше взаимодействие с Беларусью, и наш товарооборот увеличился в три раза. В таком же русле работаем и со странами Африки.

Огромную работу предстоит нам провести и в части культурного обмена. Мы знаем, что у нас много схожих слов. Есть уникальные исторические памятники. Раньше мы больше смотрели на Запад, но сейчас будем шире взаимодействовать с нашими дружественными странами и регионами, в том числе с Российской Федерацией и республикой Башкортостан в частности», – сказал Мусави.