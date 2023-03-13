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МЧС Башкортостана предупреждает о сильном ветре и осадках

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает об ухудшении погодных условий в некоторых районах.

«В Республике Башкортостан ночью прогнозируются неблагоприятные погодные явления: местами порывы до 18 метров в секунду, ночью в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, гололёд, отложение мокрого снега на проводах и деревьях.

В такую погоду, как правило, осложняется обстановка на дорогах: снижается видимость, увеличивается риск возникновения ДТП», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер 18 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно, находиться на улице может быть опасно.

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