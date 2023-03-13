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В Башкортостане утвердили тарифы на проезд по платным дорогам

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Сегодня, 13 марта, на портале правовой информации было опубликовано постановление о плате за проезд по платным дорогам Башкортостана за подписью премьер-министра правительства республики Андрея Назарова.

Тарифы будут меняться в зависимости от времени года и суток, дня недели и так далее. Далее представлен максимальный размер платы за проезд.

Проезд машин с двумя осями и прицепом высотой до двух метров по платному участку обойдется в три рубля за километр, по отдельным искусственным сооружениям (мостам, тоннелям и так далее) – в 21 рубль за километр.

Если у таких автомобилей высота прицепа составляет 2-2,6 м. – 4,5 и 31,5 рубля за километр соответственно.

Прицеп выше 2,6 м. – шесть и 42 рубля за километр соответственно.

Если у автомобиля три оси или более – 9,5 и 66,5 рубля за километр соответственно.

В документе указано также, что тарифы будут ежегодно индексировать.

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