Парламент Башкортостана хочет отказаться от генпланов развития городов

Поправки рассмотрят в конце марта, они включат в закон и в саму практику градостроения такое понятие, как единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования.

Этот документ будет в цифровом формате и заменит Генплан, карты зонирования и прочие традиционные градостроительные документы.

По словам Ишмухаметова, такой подход упростит актуализацию информацию, уменьшит количество бюрократических задержек и сделает работу в этой сфере максимально прозрачной для жителей.

Любые изменения в единый цифровой градостроительный документ будут вноситься только с учетом мнения населения по итогам обсуждений и публичных слушаний.