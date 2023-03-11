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Парламент Башкортостана хочет отказаться от генпланов развития городов

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Заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов сообщил о разработке поправок в закон о регулировании градостроительной деятельности на территории Башкортостана.

Поправки рассмотрят в конце марта, они включат в закон и в саму практику градостроения такое понятие, как единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования.

Этот документ будет в цифровом формате и заменит Генплан, карты зонирования и прочие традиционные градостроительные документы.

По словам Ишмухаметова, такой подход упростит актуализацию информацию, уменьшит количество бюрократических задержек и сделает работу в этой сфере максимально прозрачной для жителей.

Любые изменения в единый цифровой градостроительный документ будут вноситься только с учетом мнения населения по итогам обсуждений и публичных слушаний.

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