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В Уфе снесут ТСК «Гагаринский»

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал проект планировки территории, ограниченной улицами Юрия Гагарина, Максима Рыльского и Набережная реки Уфы в Октябрьском районе.

Фото: Олег Усманов

Документ подразумевает снос павильонов «Гагаринского рынка», расположенного на этой территории склада и хозяйственных корпусов.

На этом месте построят новый торгово-сервисный комплекс, а также ФОК и поликлинику, красные линии по улице Гагарина при этом сместятся. Жилая застройка не планируется.

Напомним, что год назад речь шла о реконструкции ТСК «Гагаринский» стоимостью 700 млн рублей, а не о сносе. Тогда директор «Уральской строительной компании», эксплуатирующей ТСК «Гагаринский», говорил о создании «торгового объекта нового качества, отвечающего потребностям разных категорий жителей и соответствующего архитектуре города».

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