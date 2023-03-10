В Уфе снесут ТСК «Гагаринский»

Документ подразумевает снос павильонов «Гагаринского рынка», расположенного на этой территории склада и хозяйственных корпусов.

На этом месте построят новый торгово-сервисный комплекс, а также ФОК и поликлинику, красные линии по улице Гагарина при этом сместятся. Жилая застройка не планируется.

Напомним, что год назад речь шла о реконструкции ТСК «Гагаринский» стоимостью 700 млн рублей, а не о сносе. Тогда директор «Уральской строительной компании», эксплуатирующей ТСК «Гагаринский», говорил о создании «торгового объекта нового качества, отвечающего потребностям разных категорий жителей и соответствующего архитектуре города».