В Уфе квартиры в новостройках на 13% дороже, чем на вторичном рынке

В 62 из 70 исследованных городов новостройки в среднем дороже квартир на вторичном рынке.

Наибольший отрыв – в Астрахани (+65,1%), Новокузнецке (+52%) и Челябинске (+32,2%).

Строящиеся дома дешевле, чем готовые, в Махачкале (-46,7%), Владимире (-10,3%), Грозном (-5,7%), Улан-Удэ (-5,3%), Владикавказе (-5,1%), Магнитогорске (-2,1%), Севастополе (-1,7%) и Владивостоке (-0,8%).

В среднем по стране новостройки при цене 110 769 рублей за квадратный метр на 13,5% дороже квартир вторичного рынка, «квадрат» которых стоит 97 583 рубля.

Общая стоимость квартиры в новостройке (5 956 889 рублей) в России на 14,1% выше, чем на «вторичке» (5 220 431 рубль).

В Уфе разница цены «квадрата» составляет 21,7% (122 856 рублей в новостройке и 100 918 рублей на вторичном рынке).

В целом новая квартира обойдется в среднем на 13% дороже (6 145 198 рублей и 5 436 528 рублей соответственно).