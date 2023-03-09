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В Башкортостане 6,8 тыс. жителей аварийных домов получили новые квартиры

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Расселение аварийного жилья в республике проходит по нацпроекту «Жилье и городская среда». Программа проходит в четыре этапа и охватит 214 МКД, признанных аварийными до 2017 года, в 26 муниципалитетах.

За последние четыре года республика расселила порядка 84 тыс. кв. м аварийного жилья, ключи от новых квартир получили 6,79 тыс. человек.

В 2023 году планируют построить по адресной программе еще 10 тыс. кв. м жилья, предстоит переселить 13 919 человек, проживающих в 597 домах, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 годы.

Помимо этого, в регионе до 2025 года по нацпроекту расселят 4285 детей-сирот.

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