В Башкортостане 6,8 тыс. жителей аварийных домов получили новые квартиры

За последние четыре года республика расселила порядка 84 тыс. кв. м аварийного жилья, ключи от новых квартир получили 6,79 тыс. человек.

В 2023 году планируют построить по адресной программе еще 10 тыс. кв. м жилья, предстоит переселить 13 919 человек, проживающих в 597 домах, признанных аварийными в период с 2017 по 2022 годы.

Помимо этого, в регионе до 2025 года по нацпроекту расселят 4285 детей-сирот.