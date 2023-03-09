В Уфе приступили к ремонту крыши дома, обрушившейся ночью

Из-за потепления в Уфе начал таять и уплотняться снег, что создает неудобства для жителей. Снегопады тем временем и не думают прекращаться.
Фото: Управление гражданской защиты
Сегодня, девятого марта, ночью в единую диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о провале крыши жилого дома по адресу Рыбакова, 12.
На место происшествия были направлены представители обслуживающей организации и Управления гражданской защиты. Площадь провала составила около 20 кв. м. Предварительная причина – скопление снега и длительное воздействие влаги.
Люди в результате обрушения не пострадали. Сейчас Управление гражданской защиты сообщает о том, что рабочие приступили к ремонтно-восстановительным работам.
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