В Уфе приступили к ремонту крыши дома, обрушившейся ночью

Сегодня, девятого марта, ночью в единую диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о провале крыши жилого дома по адресу Рыбакова, 12.

На место происшествия были направлены представители обслуживающей организации и Управления гражданской защиты. Площадь провала составила около 20 кв. м. Предварительная причина – скопление снега и длительное воздействие влаги.

Люди в результате обрушения не пострадали. Сейчас Управление гражданской защиты сообщает о том, что рабочие приступили к ремонтно-восстановительным работам.