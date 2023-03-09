18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе приступили к ремонту крыши дома, обрушившейся ночью

Поделиться:

Из-за потепления в Уфе начал таять и уплотняться снег, что создает неудобства для жителей. Снегопады тем временем и не думают прекращаться.

Фото: Управление гражданской защиты

Сегодня, девятого марта, ночью в единую диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о провале крыши жилого дома по адресу Рыбакова, 12.

На место происшествия были направлены представители обслуживающей организации и Управления гражданской защиты. Площадь провала составила около 20 кв. м. Предварительная причина – скопление снега и длительное воздействие влаги.

Люди в результате обрушения не пострадали. Сейчас Управление гражданской защиты сообщает о том, что рабочие приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: