На дорогах из Уфы из-за непогоды ограничили движение транспорта

Ограничения ввели сегодня, восьмого марта. Временно запрещен проезд для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих участках:

– до 23.00 восьмого марта – на участке трассы Уфа – Оренбург со 146 по 272 км;

– до 9.00 девятого марта – на участке трассы Уфа – Инзер – Белорецк с 67 по 205 км.

Время снятия ограничения может быть изменено.

Также начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о сильном ветре, снегопаде и плохой видимости на дорогах. Он напомнил о том, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.