В Уфе выставили на торги имущество ПАО «Востокнефтезаводмонтаж»

Подрядная строительно-монтажная компания ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» имеет крупные долги по налогам и зарплате сотрудникам, в начале 2023 года на ее имущество был наложен арест.

На аукцион выставлены пять квартир, расположенных в Октябрьском районе Уфы, а также имущественное право на развитие застроенной территории, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, территории сквера у Монумента Дружбы и улице Октябрьской в Кировском районе.

Аукцион состоится 10 апреля 2023 года в 7.00 по московскому времени. Заявки принимают в электронном виде на электронной торговой площадке «РТС-тендер» до 23.59 шестого апреля по московскому времени.