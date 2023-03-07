Мэрия Уфы проводит опрос: сделать ли улицу Мустая Карима пешеходной?

Как сообщают в администрации, эксперимент понравился всем, но возникли опасения из-за нехватки парковочных мест в историческом центре и затрудненного движения автомобилей.

Поэтому мэрия считает, что перекрытие улицы целесообразно с определенной периодичностью, на время каких-то событий, и проводит опрос: с какой частотой жителям будет комфортно превращать этот участок в пешеходный?

Проголосовать можно в группе администрации Уфы в соцсети «ВКонтакте».

Варианты ответа: перерывать движение транспорта постоянно, только в период городских мероприятий, в выходные и праздничные дни или вообще не перекрывать. На данный момент 45% опрошенных считает, что нужно окончательно сделать этот участок пешеходным.