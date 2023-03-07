Башкортостан признали регионом с самой быстрой цифровой трансформацией

Башкортостан в рейтинге впервые вошел в топ-10, заняв сразу шестую строчку по стране и вторую по ПФО. Об этом сегодня, седьмого марта, на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

За год республика поднялась на 33 позиции в рейтинге – это самый высокий темп по стране. Вице-премьер Башкортостана Рустам Муратов заявил, что задача правительства – войти в тройку лидеров.

Рейтинг цифровой трансформации регионов составляется по нескольким показателям:

– цифровизация в области образования, общественного транспорта, здравоохранения, государственного управления, городского хозяйства и строительства;

– платформа обратной связи;

– поддержка IT-отрасли;

– информационная безопасность;

– применение системы межведомственного электронного взаимодействия;

– независимость ПО от импорта;

– перевод социальных услуг в электронный вид.