Башкортостан признали регионом с самой быстрой цифровой трансформацией

Шестого марта прошло заседание с участием представителей всех субъектов Российской Федерации под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на котором подвели итоги рейтинга цифровой трансформации регионов.
Башкортостан в рейтинге впервые вошел в топ-10, заняв сразу шестую строчку по стране и вторую по ПФО. Об этом сегодня, седьмого марта, на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.
За год республика поднялась на 33 позиции в рейтинге – это самый высокий темп по стране. Вице-премьер Башкортостана Рустам Муратов заявил, что задача правительства – войти в тройку лидеров.
Рейтинг цифровой трансформации регионов составляется по нескольким показателям:
– цифровизация в области образования, общественного транспорта, здравоохранения, государственного управления, городского хозяйства и строительства;
– платформа обратной связи;
– поддержка IT-отрасли;
– информационная безопасность;
– применение системы межведомственного электронного взаимодействия;
– независимость ПО от импорта;
– перевод социальных услуг в электронный вид.
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