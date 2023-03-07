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Башкортостан признали регионом с самой быстрой цифровой трансформацией

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Шестого марта прошло заседание с участием представителей всех субъектов Российской Федерации под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на котором подвели итоги рейтинга цифровой трансформации регионов.

Башкортостан в рейтинге впервые вошел в топ-10, заняв сразу шестую строчку по стране и вторую по ПФО. Об этом сегодня, седьмого марта, на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

За год республика поднялась на 33 позиции в рейтинге – это самый высокий темп по стране. Вице-премьер Башкортостана Рустам Муратов заявил, что задача правительства – войти в тройку лидеров.

Рейтинг цифровой трансформации регионов составляется по нескольким показателям:

– цифровизация в области образования, общественного транспорта, здравоохранения, государственного управления, городского хозяйства и строительства;

– платформа обратной связи;

– поддержка IT-отрасли;

– информационная безопасность;

– применение системы межведомственного электронного взаимодействия;

– независимость ПО от импорта;

– перевод социальных услуг в электронный вид.

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