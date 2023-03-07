Уфимский военком признал вину в выдаче военников за взятки

54-летний Воропаев проходит по делу хоккеистов «Салавата Юлаева», пытавшихся купить военные билеты.

Его жена обвиняется в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Судом установлено, что в июне 2021 года Выропаева, находясь в подъезде дома, получила от своей знакомой часть от суммы в 140 тыс. рублей для передачи своему мужу – тот должен был освободить сына женщины от призыва на военную службу.

В сентябре обвиняемая сообщила знакомой об увеличении суммы взятки до 170 тыс. рублей, на что женщина согласилась и передала ей еще 130 тыс. рублей. После чего в период с ноября по декабрь 2021 года Выропаев путем подлога освободил сына этой женщины от призыва и зачислил в запас.

Обвиняемая вину признала. Суд счел ее виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 291.1 УК РФ и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки – 510 тыс. рублей.

Сегодня, седьмого марта, стало известно, что вину признал и Выропаев.

Ранее мы писали о том, что хоккеист Владислав Лукин признал вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета без прохождения службы. Третьего октября стало известно, что суд Ленинского района постановил определить Лукину наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства.

Этот же посредник связан с аналогичными уголовными делами хоккеистов Михаила Воробьева и Анвара Сулейманова. Первый получил штраф в размере двух млн рублей, второй – пять лет условно.