В Башкортостане минимальный набор товаров и услуг обойдется в 18 тыс. рублей

В фиксированный набор входит минимальное количество продуктов питания, одежды и обуви и лекарств, которые могут понадобиться человеку на месяц, а также оплата коммунальных услуг.

В Башкортостане стоимость такого набора составляет 18 435 рублей (естественно, разнится в зависимости от города). Это меньше, чем в среднем по России – 20 415 рублей. В 2022 году такой набор в республике обходился дешевле – в 17 212 рублей.

В России ниже всего стоимость минимального набора в Мордовии (17 760 рублей), самая высокая – в Чукотском АО (33 783).