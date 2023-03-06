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В Башкортостане ФАС отменила торги на ремонт двух школ

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Сегодня, шестого марта, пресс-служба Федеральной антимонопольной службы сообщила о результате внеплановой проверки двух конкурсов администрации Стерлитамака.

Школа №19, фотография от 2ГИС

Мэрия города искала подрядчика на проведение капитального ремонта в школах №19 и №30. Общая цена контрактов – более 157 млн рублей.

Конкурс выиграла одна из строительных фирм, но проверка показала, что при этом подрядчик представил несуществующий контракт в подтверждение своей квалификации.

Компания указала договор подряда на капитальный ремонт зданий в Московской области. Однако, по информации поступившей в УФАС, ремонт проводился и в настоящее проводится иными фирмами.

ФАС потребовала от администрации Стерлитамака пересмотреть заявки участников конкурсов и теперь рассмотрит вопрос о наличии в действиях победителя признаков нарушения антимонопольного законодательства.

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