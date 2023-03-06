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Население Демы к 2030 году увеличится до 130 тыс. жителей

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В этот день, шестого марта 1944 года, указом Президиума Верховного Совета РСФСР Деме был присвоен статус одного из районов Уфы.

vk.com/ratmir.mavliev

В соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на сегодняшний день в Деме проживает более 85 тыс. человек.

При нынешних темпах строительства к 2030 году площадь застройки увеличится в 2,3 раза, а численность населения превысит отметку в 130 тысяч жителей.

«Дема активно развивается. В прошлом году здесь благоустроили замечательный парк, который не обновлялся со дня основания, с 1950 года. Появились аллеи в рамках акции "Зеленая Башкирия". Заменили уличное освещение. В этом году начнем строительство новой школы в микрорайоне "Дема-6". Приступим к строительству первого в районе универсального спортивного комплекса "Мед". Также ведется проектирование долгожданного больничного комплекса по улице Дагестанской.

Кроме того, продолжаем развивать идентичность Демского района, устанавливая тематические арт-объекты. По улице, названной в честь заслуженного нефтяника СССР Евгения Столярова, будет установлен арт-объект "Нефтяная качалка", а в Демском парке планируем оборудовать интерактивный музей в вагоне железнодорожного поезда и разместить инсталляцию "Железнодорожный переезд"», – написал Ратмир Мавлиев.

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