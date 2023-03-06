18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Под Уфой начали строить технопарк стоимостью 1,4 млрд рублей

Поделиться:

Сегодня, шестого марта, глава республики Радий Хабиров сообщил, что в Уфимском районе забили первые сваи в основание корпуса будущего технопарка «Зубово».

vk.com/radiyhabirov

Технопарк будет состоять из двух корпусов площадью 10,5 тыс. кв. м каждый. Кроме того, запланирован административно-бытовой корпус на 2,9 тыс. кв. м.

Стоимость проекта – 1,4 млрд рублей, правительство республики поможет с подключением инженерной инфраструктурой – дороги, отопление, вода, электричество.

По словам Радия Хабирова, пул потенциальных резидентов технопарка уже сформирован: в их числе – «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе в технопарке запланированы 160 рабочих мест, есть хорошая перспектива роста. Новая площадка находится близко от Уфы, в удобном месте.

Всего по республике зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. На этих площадках создано 30,1 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 168 резидентов. Общий объем их инвестиций составляет более 45 млрд рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: