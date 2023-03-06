Под Уфой начали строить технопарк стоимостью 1,4 млрд рублей

Сегодня, шестого марта, глава республики Радий Хабиров сообщил, что в Уфимском районе забили первые сваи в основание корпуса будущего технопарка «Зубово».
vk.com/radiyhabirov
Технопарк будет состоять из двух корпусов площадью 10,5 тыс. кв. м каждый. Кроме того, запланирован административно-бытовой корпус на 2,9 тыс. кв. м.
Стоимость проекта – 1,4 млрд рублей, правительство республики поможет с подключением инженерной инфраструктурой – дороги, отопление, вода, электричество.
По словам Радия Хабирова, пул потенциальных резидентов технопарка уже сформирован: в их числе – «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе в технопарке запланированы 160 рабочих мест, есть хорошая перспектива роста. Новая площадка находится близко от Уфы, в удобном месте.
Всего по республике зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. На этих площадках создано 30,1 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 168 резидентов. Общий объем их инвестиций составляет более 45 млрд рублей.
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