Под Уфой начали строить технопарк стоимостью 1,4 млрд рублей

Технопарк будет состоять из двух корпусов площадью 10,5 тыс. кв. м каждый. Кроме того, запланирован административно-бытовой корпус на 2,9 тыс. кв. м.

Стоимость проекта – 1,4 млрд рублей, правительство республики поможет с подключением инженерной инфраструктурой – дороги, отопление, вода, электричество.

По словам Радия Хабирова, пул потенциальных резидентов технопарка уже сформирован: в их числе – «Уфимский компрессорный завод» и НТЦ «Геомеханика». На первом этапе в технопарке запланированы 160 рабочих мест, есть хорошая перспектива роста. Новая площадка находится близко от Уфы, в удобном месте.

Всего по республике зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. На этих площадках создано 30,1 тыс. рабочих мест, зарегистрировано 168 резидентов. Общий объем их инвестиций составляет более 45 млрд рублей.