В Уфе потеплеет до +5°

По прогнозу Гидрометцентра, осадки в Уфе будут в первой половине недели, а солнце, возможно, заглянет ближе к концу.

Понедельник, 6 марта: до -1°, облачно, мокрый снег, в ночь на вторник – -9°, небольшой снег.

Вторник, 7 марта: до -1°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -9°, временами небольшой снег.

Среда, 8 марта: до +1°, облачно, мокрый снег, в ночь на четверг – -2°, временами снег.

Четверг, 9 марта: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 10 марта: до +4°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -1°, без осадков.

Суббота, 11 марта: до +5°, облачно с прояснениями, без осадков.