В Уфе до конца года сдадут еще один детсад

Он расположится на улице Онежской. Сегодня, четвертого марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что земляные работы уже начались, завозятся элементы фундамента.

График строительства утвержден, сдать проект планируют до конца 2023 года.

В прошлом году Институт развития городов Башкортостана опубликовал исследование, в котором отмечалась крайне низкая обеспеченность города детсадами: в историческом центре числятся 8250 детей, что на 35% больше проектной мощности.

Так же дела обстоят и со школами, общественных пространств тоже не хватает: доля населения, проживающего в радиусе 800 метров от рекреационных территорий, составляет лишь 57%.